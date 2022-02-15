تفاصيل الصلح بين عائلتى "القريش ونجار" فى أسوان بعد خصومة ثأرية

أسوان – عبد الله صلاح

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء محمد البنا بحضور وإلقاء كلمة المحافظ فى مراسم الصلح التى شهدتها قرية فطيرة بمركز كوم أمبو، وسط أجواء من العفو والتسامح، وبحضور نحو 4 ألاف مواطن مراسم الصلح بين عائلتى آل القريش وآل نجار.

وشهد الصلح اللواء أيمن خلاف مساعد مدير أمن أسوان ، والقيادات الدينية والأمنية والشعبية والتنفيذية ، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الصلح برئاسة فضيلة الشيخ عبد السلام مصطفى.

وأكد محافظ أسوان فى كلمته على ضرورة تقديم النصيحة والتوعية لأبنائنا وشبابنا بأهمية التماسك والترابط والتعاون ونبذ العنف والعصبية لكى ننهض بمجتمعنا ، ونحقق كل ما نصبو إلية من آمال وطموحات.

وأشاد ، بجهود لجنة الصلح والقيادات الأمنية والدينية والعمد والمشايخ في رأب الصدع ونجاحهم في عقد مراسم الصلح بهذا الشكل الحضارى ، لافتاً إلى الوعى المستنير الذى تحلى به أبناء العمومة الذين تربطهم أواصر الدم والقرابة والجوار والمصالح المشتركة من عائلتى آل القريش وآل نجار لإستجابتهم الحكيمة لنداء العقل لإتمام هذا الصلح المبارك مما يؤكد على عمق محبتهم وتعاونهم .