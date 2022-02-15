تعرف على نسب إنشاء وتطوير 9 مدارس بأبو حماد فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية لإضافة 1578 فصلا جديدا بتكلفة 704 ملايين و581 ألف جنيه بنطاق المحافظة، لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة والمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.



من جانبه، أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية أنه جاري الإنتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 9 مدارس بمركز ومدينة أبو حماد بتكلفة 53 مليون و175 ألف جنيه شملت:



إنشاء جديد لمدرسة محمد عبد السميع للتعليم الأساسي بتكلفة 7 مليون و868 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 52 %.



إنشاء جديد لمدرسة أبو زكريا الثانوية بنات بتكلفة 5 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 55 % ، أعمال توسعة لمدرسة البوز الإعدادية بتكلفة 5 مليون و344 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 85 %.



أعمال توسعة لمدرسة أبو سلطان للتعليم الأساسي بتكلفة 4 مليون و436 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 47 % ، أعمال توسعة لمدرسة الشيخ ذكري للتعليم الأساسي بتكلفة 5 مليون و428 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 95 %.



أعمال توسعة لمدرسة الجرايشة للتعليم الأساسي بتكلفة 3 مليون و192 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 68 % ، إحلال جزئي لمدرسة أبو حماد الثانوية الصناعية بتكلفة مليون و378 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 58 %.

إحلال كلي لمدرسة الشهيد محمد قطب لرياض الأطفال بتكلفة مليون و936 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 70 % ، إحلال كلي لمدرسة الشهيد نبيل الوقاد للتربية الفكرية بتكلفة 6مليون و183 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 57 %.



أضاف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المقرر وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

