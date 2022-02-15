تعرف على شروط المشاركة بمسابقة الموهبة والإبداع بجامعة القاهرة

كتب ــ محمد صبحى

أطلقت جامعة القاهرة النسخة الأولى من مسابقة "الموهبة والإبداع وتطوير الوعي"، والتي تنظمها الجامعة في مسارين لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة رعاية النوابغ والموهوبين بالجامعات، وتكون مجالات مسابقة الموهبة والإبداع وتطوير الوعي هي: الآداب وتتضمن (الشعر والقصة والمسرحية)، والفنون وتتضمن (الفنون التشكيلية، والفنون الأدائية، والفنون التطبيقية) والعلوم وتتضمن (الابتكارات والاختراعات العلمية في مختلف مجالات العلوم، والإبداع في العلوم الاجتماعية).

وفيما يلى ينشر " اليوم السابع" شروط المشاركة في المسابقة:-

1- أن يكون العمل المُقدم إبداعيا غير منقول أو مقتبس ولم يسبق له المشاركة في مسابقة أخرى.

2- مراعاة الالتزام الأخلاقي وحقوق الملكية الفكرية فيما يتم تقديمه من أعمال.

3- عدم الاعتماد على أي مادة أدبية أو فنية أو علمية متاحة على شبكة الإنترنت.

4- إمكانية تقديم الأعمال الفردية والجماعية المشتركة في بعض الأعمال.

5- يحق للطالب التقدم بأكثر من عمل بشرط أن تلك الأعمال في نطاق مجال واحد فقط.