تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ومنصة Pluralsight لتدريب طلاب وخريجى الجامعات

كتبت هبة السيد

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تعاونه مع منصة Pluralsight العالمية لتقديم منحة تدريبية لطلاب وخريجي الجامعات تشمل نحو 3 آلاف متدرب من كليات الهندسة وعلوم الحاسب الآلى، وذلك ضمن مبادرة "وثبات".

وقالت الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن مبادرة "وثبات" تعتبر واحدة من البرامج التدريبية المتخصصة المميزة التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات ITI لتدريب وتأهيل طلاب الكليات المتخصصة على المسارات التدريبية المطلوبة بقوة في سوق العمل، مثل تحليل البيانات وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية وتخصص برمجيات وضمان جودة، وغيرها من المسارات التدريبية المتخصصة.

وتعد مبادرة "وثبات" منحة تدريبية متخصصة تستمر لمدة 6 أشهر ويتم تنظيمها بالتوازى مع منح المعهد التدريبية الأخرى.

وينظم معهد تكنولوجيا المعلومات منحتين تدريبتين سنويا بشكل مستمر، الأول يتم تجديدها كل 3 أشهر، والأخرى يتم تجديدها كل 9 أشهر، ويعقد البرنامج اونلاين ولمدة 6 أشهر ويتضمن التخصصات التالية:

"مطور تطبيقات أندرويد - Cloud Architect- محلل بيانات - مهندس DevOps - مسؤول نظام تكنولوجيا المعلومات - مطور Java Spring - مطور Mean stack - متخصص في ضمان الجودة والبرمجيات - مطور UI / UX (الواجهة الأمامية)

وأضافت هبة صالح، يتم التدريب على مرحلتين، المرحلة الأولى بالتدرب على الاساسيات عبر منصة "مهارة.تك" التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات، بعدها يستكمل المتدرب المرحلة المتقدمة على منصة Pluralsight بمساعدة ومتابعة معيدي المعهد.

ويحصل المتدرب على شهادات معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ومنصة Pluralsight بعد إتمام المسار بنجاح.

جدير بالذكر أن هذه المنحة التدريبية تأتي ضمن سلسلة من التدريبات وورش العمل وجلسات المسارات المهنية المتخصصة الذي ينفذها معهد تكنولوجيا المعلومات ITI لثقل المهارات التكنولوجية والحياتية لشباب الجامعات وتأهيلهم بشكل احترافي لسوق العمل المحلي والدولي.