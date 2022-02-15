تشييع جثامين 3 أطفال بينهم رضيع ضحايا حريق شقة سكنية بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

شيع أهالي أسرة الأطفال الثلاثة، الذى لقوا مصرعهم وتفحمت جثثهم في حريق شقة بالدور الخامس بشارع العشرين بحى ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، جنازتهم قبل قليل، من مسجد المطافي بوسط مدينة الإسماعيلية، وسط انهيار وتم دفنهم بمقابر الأسرة بمنطقة الشهداء، بطريق بورسعيد

وكشفت التحريات في حادث تفحم جثث 3 أطفال في حادث حريق شقة بالدور الخامس بشارع العشرين بحى ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، إن الحريق سببه الدفاية الكهربائية، والتى تسببت في اشتعال الحريق داخل عرفة الأطفال الثلاثة وأعمارهم 3 سنوات وسنتين ورضيع 6 أشهر، بينما كانت والدتهم خارج الغرفة ولم تصاب بشئ.

وتفحمت جثث 3 أطفال أشقاء، وأصيب شخصين باختناق في حريق شقة بالدور الرابع بشارع العشرين بمدينة الإسماعيلية، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بثلاث سيارات وتم نقل المتوفين إلي مشرحة مستشفي القنطرة غرب، وتم نقل مصاب إلي مستشفي جامعة قناة السويس، بعد إصابته باختناق، بينما رفضت مصابة باختناق نقلها إلي المستشفي.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزيز الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا مأمور قسم ثانى الإسماعيلية، يفيد بنشوب حريق في شقة بالدور الرابع بشارع العشرين بمدينة الإسماعيلية، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بثلاث سيارات وتم نقل جثث المتوفين المتفحمين الثلاثة الأشقاء وهم نوح جاسر السيد 3 سنوات، وفهد جاسر السيد سنتين، آسر جاسر السيد 6 شهور إلي مشرحة مستشفي القنطرة غرب، وتم نقل مصاب وهو محمود جمال علي 25 عامًا، إلي مستشفي جامعة قناة السويس، بعد إصابته باختناق، بينما رفضت حنان محمد مصطفي 28 عامًا، مصابة باختناق نقلها إلي المستشفي.

وشكل اللواء منصور لاشين، مساعد وزيز الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، فريق بحث بعد قامت الأدلة الجنائية بمعاينة الشقة التى شهدت الحريق، للتوصل للأسباب الحقيقة وراء الحريق، وهل هناك شبهة جنائية أم لا.