تسجيل العقارات إلكترونيا.. قانون الشهر العقارى الجديد يحدد الخطوات

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أقر مجلس النواب تعديلات هامة على قانون الشهر العقارى احتوت تيسيرات وتسهيلات لإجراءات تسجيل العقارات، بدأت بتقليص مدة البت فى طلب التسجيل إلى 30 يوما بعدما كانت تصل إلى سنتين، فضلا عن أنها تضمنت تسهيلات إلكترونية، إذ أجازت التعديلات تقديم طلب التسجيل إلكترونيا، بالإضافة إلى التقديم الورقى، كما جاء فى المادة (21)، والتى نصت على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وعقدت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، محاضرة لأمناء مكاتب الشهر العقارى بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى، تنفيذا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، للدكتور المستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى فى إعداد وتنفيذ دورات تدريبية لصقل المهارات بما يتوافق مع أحكام مشروع تعديل قانون الشهر العقارى الجديد الذى وافق البرلمان عليه مؤخرا.

ودشن الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، محاضرة على امناء المكاتب، بحضور الدكتور أيمن عواد الأمين العام المساعد لشؤون القانونية بالشهر العقارى، الذى ألقى محاضرة تتضمن شرح وافى وتفصيلى عن أحكام التعديلات الأخيرة.

كما شرح الدكتور خالد عبد العاطى وكيل الإدارة العامة للفتوى والبحوث القانونية بالشهر العقارى الذى تناول الوقائع المادية المستحدثة بشيء من التفصيل وأثتى الدكتور جمال ياقوت على الحضور وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لإنجاح مشروع قانون الحكومة وكذا القى المحاضران الشكر والثناء للزملاء لحسن استماعهم، ومناقشتهم البناءة. ومن المقرر أن تستكمل المحاضرة اليوم الاثنين مع أمناء مكاتب الوجه القبلى على ما تتضمنه التعديلات الجديدة.