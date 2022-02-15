تدريب العاملين بقصر محمد على بشبرا قبل الافتتاح

كتب محمد أسعد

في ضوء استعدادات وزارة السياحة والآثار للافتتاح الوشيك لقصر محمد علي بشبرا بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره، نظمت الوزارة دورة تدريبية لعدد 35 من العاملين بالقصر ما بين موظفي حجز التذاكر وأفراد أمن مدني وأمناء القصر، ما يأتي استكمالا لبرنامج “سفراء السياحة” الذي أطلقته الوزارة لتعزيز مهارات وقدرات المتعاملين مع الزائرين والسائحين في الأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف في إطار الحرص على الاهتمام بالعنصر البشرى ورفع كفاءته.

وأشارت الدكتور سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أنه تم تنفيذ هذه الدورة التدريبية بالتنسيق مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وأن مؤسسة متخصصة في مجال التدريب والضيافة والمعتمدة من معهد الضيافة ببريطانيا قامت بتدريب العاملين بالقصر، لافته إلى أنه من المقرر تنفيذ هذه الدورة التدريبية بجميع المواقع الأثرية والمتاحف.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التدريبية تم تنظيمها من قبل للعاملين بقصر البارون ومنطقتي سوق السلاح وباب الوزير وشارع المعز وقلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد السلطان حسن.