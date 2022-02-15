تايلاند تخطط لإعادة فتح حدودها المشتركة مع ماليزيا مارس المقبل

تخطط تايلاند لإعادة فتح حدودها المشتركة مع ماليزيا في شهر مارس المقبل، في سعي لرفع عدد السائحين الدوليين، حيث كان السياح الماليزيون أكبر مجموعة تزور تايلاند قبل جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية ناتانو نوفاكون في تصريح، اليوم الثلاثاء، حول أحدث مستجدات "كوفيد-19"، إن الحكومة أمرت مركز إدارة حالات "كوفيد-19" ومركز عمليات الطوارئ السياحية بإعداد وتحديد الإجراءات لإعادة فتح المقاطعات الحدودية الجنوبية عند كل من بوابة "سونغكلا- ناراثيوات- ويالا- ساتون"، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية.
وأوضح أن السياح الماليزيين سيدخلون إلى تايلاند عبر مشروع "Go&Test" بدون عزل صحي، على أن يتعين علهم إجراء فحص كوفيد-19 (PCR-RT) في اليوم الأول من الوصول واليوم الخامس.
يذكر أن تايلاند فتحت أبوابها للسياح الملقحين بالجرعتين أمام 63 دولة والولايات من خلال مشروع "Go & Test" اعتبارا من من نوفمبر 2021، ومع ذلك علقت تايلاند هذا المشروع بنهاية ديسمبر الماضي بسبب المخاطر من انتشار متحور "أوميكرون".
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