تايلاند تخطط لإعادة فتح حدودها المشتركة مع ماليزيا مارس المقبل

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية ناتانو نوفاكون في تصريح، اليوم الثلاثاء، حول أحدث مستجدات "كوفيد-19"، إن الحكومة أمرت مركز إدارة حالات "كوفيد-19" ومركز عمليات الطوارئ السياحية بإعداد وتحديد الإجراءات لإعادة فتح المقاطعات الحدودية الجنوبية عند كل من بوابة "سونغكلا- ناراثيوات- ويالا- ساتون"، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية.

وأوضح أن السياح الماليزيين سيدخلون إلى تايلاند عبر مشروع "Go&Test" بدون عزل صحي، على أن يتعين علهم إجراء فحص كوفيد-19 (PCR-RT) في اليوم الأول من الوصول واليوم الخامس.

يذكر أن تايلاند فتحت أبوابها للسياح الملقحين بالجرعتين أمام 63 دولة والولايات من خلال مشروع "Go & Test" اعتبارا من من نوفمبر 2021، ومع ذلك علقت تايلاند هذا المشروع بنهاية ديسمبر الماضي بسبب المخاطر من انتشار متحور "أوميكرون".