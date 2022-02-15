اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:05 م
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"تاون جاس" لسكان التجمع الأول: "لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز"

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:00 م
"تاون جاس" لسكان التجمع الأول: "لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز" غاز
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدي شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،  عن القيام  بأعمال الصيانة بالقاهرة الجديدة "التجمع الأول " وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غدا الأربعاء الموافق16 فبراير.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء .
 
وفى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.

غاز طبيعي

رائحة غاز طبيبي

غاز

تسريب

تسريب غاز

اليوم السابع بلس

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