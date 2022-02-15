اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بولندا وكندا تعربان عن دعمهما لوحدة وسيادة أوكرانيا

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:00 ص
بولندا وكندا تعربان عن دعمهما لوحدة وسيادة أوكرانيا رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
أ ش أ

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أكد الرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، دعمهما لوحدة وسيادة أوكرانيا.

وذكر "راديو بولندا" في نشرته أن دودا وترودو أجريا مكالمة هاتفية أمس، أعربا خلالها عن قلقهما إزاء التزايد المستمر للقوات الروسية حول أوكرانيا، كما ناقشا سبل التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد ترودو على دعم كندا القوي لسيادة ووحدة أوكرانيا، مشددا على أن أي تدخل عسكري بأوكرانيا سيكون له عواقبه على المنطقة.

ومن جانبه ،أعرب دودا عن تقديره للمكالمة الهاتفية مع ترودو، وأكد أن البلدين مستمران في جهودهما ويدعمان وحدة وسيادة أوكرانيا بالإضافة إلى دعم الحرية والديمقراطية في بيلاروسيا.

 


كندا

جاستن ترودو

أوكرانيا

بولندا

الحرب على أوكرانيا

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