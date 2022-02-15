اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 06:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يؤكد انسحاب جزء من الجنود الروس من مناطق مناورات عسكرية مع بيلاروسيا

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 06:10 م
بوتين يؤكد انسحاب جزء من الجنود الروس من مناطق مناورات عسكرية مع بيلاروسيا فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن جزءًا من الجنود الروس انسحبوا من مناطق إقامة المناورات العسكرية مع بيلاروسيا.

 

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس - إن ألمانيا تعد شريكًا رئيسيًا لبلاده، مشيرًا إلى سعى البلدين الدائم لتقوية العلاقات الثنائية.

 

وأضاف الرئيس الروسى - فى مستهل المؤتمر الصحفى - أنه ناقش اليوم مع المستشار الألماني، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التطور، مشيرًا إلى أنه تم إعطاء الكثير من الاهتمام أيضًا للأجندة الدولية.

 

وأشار بوتين إلى أن لديه انطباعًا أيضًا برغبة المستشار الألمانى فى مواصلة هذا التعاون.

 

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، قال بوتين إن ألمانيا تعد الشريك الثانى لبلاده بعد الصين من بين الشركاء الدوليين، مضيفًا أنه خلال عام 2021 ارتفع حجم التجارة مع ألمانيا بمقدار 57 مليار دولار.

 

وأكد بوتين على تواصل الاجتماعات التجارية بين الشركاء الروس والألمان مما يخلق جوًا تجاريًا رائعًا.

 

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح الرئيس الروسي، أنه منذ ستينيات القرن الماضى أجريت البلدان عدة مشاريع فى هذا المجال، وفى عام 2021 حصلت ألمانيا على 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي.

 

وأشار بوتين إلى أن روسيا أمدت ألمانيا بالغاز بالأسعار المتفق عليها وقت ارتفاع الطلب، قائلاً إنه يرى آفاقًا قوية لتوسيع التعاون الروسي-الألمانى فى مجالات آخرى للطاقة، من بينها الطاقة المتجددة.

 


بوتين

الجنود الروس

مناورات عسكرية

بيلاروسيا

أخبار بيلاروسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأوروبى يدين دعوة البرلمان الروسى لـ"بوتين" للاعتراف بجمهوريتى شرق أوكرانيا

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:37 م

بوتين: السلطات الأوكرانية تمارس انتهاكات بحق المناطق الشرقية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:20 م

أوكرانيا وروسيا.. دبلوماسية اللحظات الأخيرة تواجه "أربعاء الغزو".. زيلينسكى: سنواجه الحرب غدًا.. "البنتاجون" يحذر من مراوغات بوتين.. "شولتس" يطرق أبواب موسكو.. وقلق من أزمة خبز وطاقة حال اندلاع الحرب

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:00 م

الكرملين: بوتين على استعداد للتفاوض بشأن الأزمة الأوكرانية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:20 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة