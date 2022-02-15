بشعار "الجمهورية الجديدة".. جامعة كفر الشيخ تشارك فى ملتقى الأسر الطلابية لجامعات الدلتا

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشارك وفد من جامعة كفر الشيخ في "الملتقى الأول للأسر الطلابية لجامعات الدلتا"، الذى تستضيفه جامعة طنطا في عديد من المجالات المختلفة علمية وثقافية ورياضية بمشاركة رئيس اتحاد الطلاب الجامعة وعدد من طلاب الاتحادات و أسرة طلاب من أجل مصر والأسر الطلابية بالجامعة بإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية في الجامعة وحضور الدكتور أحمد دراج رائد أسرة طلاب من أجل مصر.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، أهمية الأنشطة الطلابية ودورها المهم فى صقل مواهب الطلاب في مختلف المجالات، حيث يتضمن مهرجان الأسر الطلابية العديد من المجالات الثقافية والرياضية والعلمية والاجتماعية.

وأضاف بأن ممارسة الأنشطة الطلابية تسهم فى تبادل الخبرات واكتساب المهارات واستغلال الطاقات الشبابية، وكذلك تعزيز قيم التنافس بين الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، مؤكداً أن تنظيم اللقاءات الطلابية تعمل على دمج الطلاب فى المجتمع وإطلاق طاقاتهم، ما يؤدى إلى تعزيز الانتماء للوطن.



جامعة كفر الشيخ تشارك في الملتقى الاول للأسر الطلابية لجامعات الدل



طلاب كفر الشيخ المشاركين



وفد جامعة كفر الشيخ المشارك