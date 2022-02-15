برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من المحافظين

المحافظات - أحمد مرعى - محمد حسين - محمود مقبول - هانى فتحى – ياسر عامر

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن اعتمدها محافظو تلك المحافظات، بنسب النجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه وللحصول عليها بأسرع الطرق، حيث يتيح "اليوم السابع" لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2020/2021.

ففى سوهاج اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة الدور الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة نجاح 71%، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج .

وفى الأقصر أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، انتهاء عمليات التصحيح لأوراق الطلبة والطالبات فى الشهادة الإعدادية، واعتماد النتيجة من قبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بنسبة نجاح 71%، وذلك عقب الإنتهاء من مراجعة الدرجات والتقديرات للطلبة تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر خلال الأيام المقبلة.

وفى بنى سويف ينشر اليوم السابع نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022، بعد اعتمادها من الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، صباح اليوم، بنسبة بنجاح 73.91% لطلبة النظامى و51.39% للمنازل.

وفى شمال سيناء أعلنت محافظة شمال سيناء تخصيص رابط للوصول لنتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء، حيث قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه جرى اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 79.2% من المتقدمين للامتحانات.

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس لمحافظة سوهاج.. 71% نسبة النجاح

برقم الجلوس.. تعليم الأقصر تكشف رابط نتيجة الإعدادية قبل اعتمادها من المحافظ

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022.. نتيجة جنوب سيناء بالأرقام

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الإعدادية ببنى سويف