اليوم السابع
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برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من المحافظين

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:35 م
برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من المحافظين لجان تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
المحافظات - أحمد مرعى - محمد حسين - محمود مقبول - هانى فتحى – ياسر عامر

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ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن اعتمدها محافظو تلك المحافظات، بنسب النجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه وللحصول عليها بأسرع الطرق، حيث يتيح "اليوم السابع" لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2020/2021.

ففى سوهاج اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة الدور الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة نجاح 71%، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج .

وفى الأقصر أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، انتهاء عمليات التصحيح لأوراق الطلبة والطالبات فى الشهادة الإعدادية، واعتماد النتيجة من قبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بنسبة نجاح 71%، وذلك عقب الإنتهاء من مراجعة الدرجات والتقديرات للطلبة تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر خلال الأيام المقبلة.

وفى بنى سويف ينشر اليوم السابع نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022، بعد اعتمادها من الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، صباح اليوم، بنسبة بنجاح 73.91% لطلبة النظامى و51.39% للمنازل.

وفى شمال سيناء أعلنت محافظة شمال سيناء تخصيص رابط للوصول لنتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء، حيث قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه جرى اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 79.2% من المتقدمين للامتحانات.

 

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس لمحافظة سوهاج.. 71% نسبة النجاح

برقم الجلوس.. تعليم الأقصر تكشف رابط نتيجة الإعدادية قبل اعتمادها من المحافظ

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022.. نتيجة جنوب سيناء بالأرقام

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الإعدادية ببنى سويف


نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 البحيرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه المنيا

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس 2021

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم

اليوم السابع بلس

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