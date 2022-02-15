اليوم السابع
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بدء العمل رسمياً بمكاتب السجل التجارى المميز بتجارية الأقصر

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:23 م
بدء العمل رسمياً بمكاتب السجل التجارى المميز بتجارية الأقصر ابراهيم العربي
كتب – إسلام سعيد

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أطلقت الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر وبالتعاون مع وزارة التموين و التجارة الداخلية العمل الرسمي بمكتب السجل التجاري المميز ومكتب تسجيل العلامات التجارية وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمحافظة.

وقال المحاسب صلاح خليل رئيس الغرفة التجارية بالأقصر أن المكتب قد بدأ في تقديم خدماته للمجتمع التجاري عقب الافتتاح الرسمي الذي حضره افتراضيا الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية و المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح أن افتتاح مكتب تسجيل العلامات التجارية بالأقصر يعد نقلة كبيرة في الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية للمجتمع التجاري بالصعيد فقد حرم الصعيد من هذه الخدمات لعقود طويلة وتكبد عناء السفر للقاهرة لانهاء تلك النوعية من الخدمات , مشيرا الي أن مكتبي السجل التجاري المميز بالغرف التجارية بمحافظاتي الاقصر وأسيوط متاحة حاليا لتقديم خدمات التسجيل التجاري و تسجيل العلامات التجارية لخدمة الوجه القبلي والصعيد.

وأضاف أن المكتب الجديد اقيم علي مساحة 120 متر ويقدم خدماته من خلال 10 شباك للخدمة لانهاء كافة عمليات التسجيل التجاري في مدة تتراوح بين 10 الي 15 دقيقة موضحا أن تسهيل وميكنة المعاملات و التسجيل سيحدث تنمية حقيقة في حركة التجارة الداخلية في صعيد مصر كما سيسهل مناخ انهاء الاعمال .


الغرفة التجارية السجل التجاري اتحاد الغرف

مجتمع الأعمال

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