بدءًا من الأحد.. تعديل الشروط الصحية للقادمين إلى الكويت

إيمان حنا

قال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إنه تقرر إلغاء شرط إجراء فحص الـ(بى.سى.آر) للأشخاص مكتملى التحصين ضد فيروس كورونا، قبل القدوم إلى البلاد وعند الوصول وكذلك الحجر المنزلى، اعتبارا من الأحد 20 فبراير الجارى، وإلزامهم بالحجر المنزلى لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك حال إجراء فحص سلبى، وفق "القبس".

كما سيتم أيضا السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بكل أنواعها سواء كانت بالأماكن المغلقة أو المفتوحة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية وإعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضورياً اعتباراً من الأحد 20 فبراير الجارى.

ولفت المرزم إلى أنه اعتباراً من الأحد 13 مارس المقبل، سيعود نظام الدوام الرسمي المعتاد فى كل الجهات الحكومية،

يأتي ذلك بعد أن فتح انحسار موجة أوميكرون المتواصل وانخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الماضية، الباب أمام حزمة "تخفيف القيود" أسوة بما قام به عدد من دول الجوار.

وكانت مصادر حكومية قد كشفت، وفق الصحيفة الكويتية، أن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا درست، جملة من التوصيات التى تتضمن آليات تخفيف القيود في مواجهة انتشار أوميكرون، من بينها عودة الصلوات في المساجد كما كانت قبل الجائحة، وتخفيض مدة العزل للمصابين والحجر للمخالطين، وعودة دوام الجهات الحكومية بطاقة 100%.

فيما واصلت وزارة الصحة العمل ميدانياً فى أكثر من اتجاه، بدءاً من تسريع وتيرة التطعيمات بالجرعة التعزيزية، وتطعيم الأطفال باللقاحات المضادة لـ"كورونا"؛ لتحقيق المناعة المجتمعية الكاملة.