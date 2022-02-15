انهيار منزل من طابقين فى الشرقية وإصابة ربة منزل

الشرقية - فتحية الديب

أصيبت ربة منزل بإصابات طفيفة فى انهيار منزل مبنى من دورين من الطوب الأحمر القديم بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بانهيار عقار بمدينة بلبيس فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.



انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بلبيس لموقع البلاغ بالفحص تبين أن المنزل مبنى من دورين من الطوب الأحمر القديم، وكائن أمام بنك مصر فرع بلبيس، وخالى من السكان وصادر له قرار إزالة،وأسفر عن إصابة سيدة تم نقلها إلى مستشفى بلبيس المركزى وتقديم الإسعافات الأولية لها وغادرت المستشفى لتحسن حالتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.





إنهيار منزل من طابقين بالشرقية



إنهيار منزل من طابقين



جانب من انهيار المنزل



جانب من إنهيار منزل من طابقين بالشرقية