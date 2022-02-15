انقطاع المياه 8 ساعات يوم الجمعة بمركز ومدينة البدرشين بالجيزة

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة البدرشين وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 18/2/2022 وحتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت الموافق 19/2/2022 ولمدة 8 ساعات.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام باعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية بمحطة مياه البدرشين، وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.