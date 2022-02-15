اليوم.. المملكة السعودية تطلق المرحلة التجريبية لـ«حافلات مكة»

إيمان حنا

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق المرحلة التجريبية لمشروع النقل العام الموحد بالحافلات لمدينة مكة المكرمة (حافلات مكة)، على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام. وفق"عكاظ".

ويعد المشروع إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية 2030، وستنطلق أول رحلة تجريبية الساعة عبر المسار 7A، تحمل الركاب من محطة قطار الحرمين السريع إلى المسجد الحرام، ومن المقرر أن يبدأ العمل على بقية المسارات الـ(12) في الفترة القادمة حسب الخطة الموضوعة.

ستوفر المرحلة التجريبية فرصة التعرف على آراء وانطباعات المستفيدين؛ بهدف أخذها في الاعتبار للارتقاء بالخدمة وصولًا إلى المراحل المتقدمة من المشروع التي تؤهله لتلبية احتياجات السكان والزائرين.

تسعى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال هذه المرحلة، إلى رصد كل ما يساعد على تطوير الخدمة، بالشراكة مع المجتمع وضيوف الرحمن، ويعمل المركز الموحد للنقل في مكة «نقل مكة»، التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على استكمال متطلبات بقية مسارات مشروع النقل العام بالحافلات «حافلات مكة» الذي سيشغل أربع مراحل في الأشهر المقبلة.