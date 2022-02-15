اليوم.. افتتاح مهرجان أسوان الدولى للثقافة ضمن احتفالية تعامد الشمس على أبوسمبل

أسوان - عبد الله صلاح

تنطلق صباح اليوم، الثلاثاء، أولى فاعليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة، ويستمر حتى 22 فبراير الجارى، على هامش ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس معبد أبوسمبل جنوب مصر.

تبدأ الفعاليات بعرض "ديفيلة" للمراكب فى نهر النيل بمدينة أسوان وسط مشاركة دولية ومحلية لكافة فرق الفنون الشعبية، وتقدم فرق الفنون الشعبية عروضها فى افتتاح المهرجان مساء اليوم، بمسرح فوزى فوزى بمدينة أسوان، بإجمالى 400 فنان وفنانة من مصر وخارجها يمثلون 18 فرقة فنية، منهم 8 فرق دولية.

قال الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الفرق الفنية المشاركة فى الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، هى: بنجلاديش وفلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك، بجانب 11 فرقة مصرية وهى أسوان وتوشكى وبورسعيد وسوهاج ورضا ومرسى مطروح والحرية وسوهاج والمنيا والشرقية والعريش.