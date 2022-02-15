اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة العامة تكشف كذب ادعاء تعذيب محجوزين بقسم شرطة السلام

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:38 م
النيابة العامة تكشف كذب ادعاء تعذيب محجوزين بقسم شرطة السلام المستشار حمادة الصاوي النائب العام
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسفرت تحقيقات النيابة العامة حتى تاريخه عن كذب ما ادعاه بعض المحجوزين بديوان قسم شرطة السلام خلال مقطع مرئى متداول بمواقع التواصل الاجتماعى من تعذيبهم بالقسم، حيث توصلت إلى عدم صحة هذه الادعاءات، وأنهم أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز، وصوروا المقطع المتداول بهاتف محمول مُهرَّب، ثم أُذيع للادعاء كذبًا بذلك.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان قد رصدت بمواقع التواصل الاجتماعى تداول المقطع الذى ظهر فيه عدة أشخاص من داخل مقرِّ حجز قسم شرطة السلام يستغيثون لنجدتهم بزعم الاعتداء عليهم وتعذيبهم وإصابتهم من جرَّاء تعدى ضباط الشرطة عليهم، وادعاء وفاة أحدهم، ومنع الطعام عنهم، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث استجوبت النيابة العامة أحد المحبوسين بالقسم -فى حضور محاميه- فأقرَّ باتفاقه مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلالَ زيارته بالقسم ليتواصل ذويه معه، فاستولى محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف، واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئى المتداول، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا على خلاف الحقيقة تعرضهم لتعذيبٍ بَدَنى من ضباط الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم.

وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتى توصلت لاشتراك أربعة متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى فى مخططٍ الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الشائعات بها من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم فى التصوير.

هذا، وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهم الذى استجوبته عدة اتهامات أنكرها جميعًا، عدا إقراره باشتراكه فى إدخال ممنوعات إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك إقراره برواية تصوير المقطع وما تم الادعاء به خلاله على خلاف الحقيقة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.


النيابة العامة

المستشار حمادة الصاوي

النائب العام

قسم شرطة السلام

قسم السلام

تعذيب محجوزين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة العامة تنتدب الطب الشرعى والأدلة الجنائية للكشف عن ملابسات وفاة آلاء بالمنوفية.. وتطلب الاستعلام عن مكالمات المتوفاة وتستمع لأقوال جيرانها وصديقتيها.. وتُحذر من استخدام وسائل التواصل كنافذة لإثارة الفتن

الإثنين، 14 فبراير 2022 06:00 ص

7 معلومات ببيان النيابة العامة فى واقعة وفاة الفتاة آلاء بالمنوفية

الإثنين، 14 فبراير 2022 05:30 ص

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة "آلاء" بالمنوفية

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:18 ص

محافظ المنوفية يحيل مسئولى إحدى الجمعيات للنيابة العامة لإهدار المال العام

السبت، 12 فبراير 2022 11:45 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة