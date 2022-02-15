النمسا تعلن تكثيف جهود مكافحة الاتجار بالبشر وتعتقل 400 مهرب خلال عام

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قال وزير داخلية النمسا، جيرهارد كارنر، إن جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تحظى باهتمام أكبر من الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أنه تم الإبلاغ عن 3570 واقعة تهريب في العام الماضي، وهو ضعف العدد في العام السابق له، كما تم القبض على حوالي 400 مهرب.

وأوضح الوزير- في تصريح اليوم الثلاثاء عقب صدور تقرير إحصائيات الجريمة السنوي- أن الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال والنصب والابتزاز شهدت ارتفاعًا حادًا منذ اندلاع أزمة وباء كورونا وعلى مدار العامين الماضيين، لافتًا إلى أن العولمة والتدويل والرقمنة غيرت الكثير من أشكال الجريمة في العالم على مدى العقدين الماضيين.

وذكر الوزير أن جرائم الاحتيال عبر الإنترنت زادت بمقدار الخمس عما كان عليه في عام 2020، مشيرًا إلى أن الاحتيال قد تحول إلى الفضاء الافتراضي وتسببت هذه الجرائم في أضرار مالية كبيرة.

ولفت الوزير إلى أن هناك زيادة طفيفة بلغت 390 بلاغًا في عام 2021 بشأن جرائم العنف في جميع أنحاء النمسا، كما ازداد العنف في المجال العائلي بشكل ملحوظ بنسبة 10%.