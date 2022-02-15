اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:41 م
أكرم القصاص
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فى إطار عملية الإجلاء..

المغرب يستقبل أولى رحلات العائدين من أوكرانيا

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:20 م
المغرب يستقبل أولى رحلات العائدين من أوكرانيا أرشيفية
إيمان حنا

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استقبل مطار ابن بطوطة فى طنجة بالمغرب طائرة تقل 99 مواطنا مغربيا قادمين من مدينة كييف الأوكرانية وهى أولى الرحلات في إطار عملية إجلاء مئات المغاربة من أوكرانيا. وفق هسبريس.

يشار إلى أن شركة الخطوط الملكية المغربية برمجت أيضا، اليوم الثلاثاء، رحلتين من كييف إلى الدار البيضاء لإجلاء الطلبة المغاربة في أوكرانيا.

وكان عدد من الدول العربية من بينها الكويت والسعودية والإمارات قد ناشد مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضى الأوكرانية نظرا لتوتر الأوضاع هناك، كما حثت وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها على عدم السفر إلى أوكرانيا، بسبب مخاوف من غزو روسى محتمل لأوكرانيا.

كما ناشدت وزارة الخارجية والمغتربين بلبنان الرعايا اللبنانيين المتواجدين فى أوكرانيا المغادرة الطوعية السريعة لحين زوال التوتر وعودة الأمور إلى طبيعتها. وفق موقع لبنان 24.

ووجهت الخارجية نصائح إلى الطلاب اللبنانيين المسجلين فى الجامعات الاوكرانية أن يقوموا بالتواصل والتنسيق مسبقا مع إدارة جامعاتهم، للحفاظ على حقوقهم وضمان واجباتهم الاكاديمية، على أن تقوم السفارة اللبنانية فى كييف أيضا بالتواصل مع الجامعات لتقديم التسهيلات الممكنة.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين، فى بيان، "اللبنانيين الذين ينوون السفر إلى أوكرانيا تأجيل سفرهم فى هذا الوقت لحين إستتباب الأوضاع".

كما حثت وزارة الخارجية الدنماركية رعاياها على مغادرة أوكرانيا، فى ضوء الوضع الأمنى ​​الخطير فى البلاد وحولها.

وأضافت الوزارة، أنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن السفارة الدنماركية فى كييف لا تزال مفتوحة وتعمل فى الوقت الحالي.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال من الممكن مغادرة أوكرانيا بالطرق الجوية العادية والطرق البرية والسكك الحديدية، وبالتالى يتم تشجيع الدنماركيين فى أوكرانيا على مغادرة البلاد.


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