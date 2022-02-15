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أكرم القصاص
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المغرب: أكثر من 74 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:39 ص
المغرب: أكثر من 74 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة لقاحات كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 74460 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. 

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 5164400 شخصا، موضحا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24707540 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23143633 شخصا حتى اليوم.

وأشار البيان إلى أن 5196 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 6517 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.


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