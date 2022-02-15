المصرية للاتصالات تعلن القوائم المالية للشركة في 2021 الخميس 24 فبراير

كتبت هبة السيد

قالت الشركة ا لمصرية للاتصالات ، إنها ستعلن عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة لها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، وفقًا للمعايير المحاسبة المصرية يوم الخميس الموافق 24 فبراير عام 2022 قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إيرادات بلغت 26.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعومًا بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والتي مثلت نسبة 66% من إجمالي النمو في الإيرادات، بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.3 مليار جنيه محققًا نمو قدره 37% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بهامش ربح قوي قدره 39.1% مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والجهود المبذولة لترشيد النفقات.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 6.1 مليار جنيه محققا نسبة زيادة قدرها 73% مقارنة بنفس الفترة من العام. وبتحييد أثر العناصر غير التشغيلية يصل صافي الربح إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 58% مقارنة بالعام الماضي بفضل الأداء التشغيلي المتميز والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون بالرغم من زيادة تكاليف الاهلاك والاستهلاك بنسبة 24%.