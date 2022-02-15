المستشار الألمانى من موسكو: الوضع الأمنى فى أوروبا معقد ويتطلب حوارا

كتب هناء أبو العز

أعلن المستشار الألمانى، أولاف شولتس، اليوم، الثلاثاء، أن الوضع الأمنى المعقد فى أوروبا يستوجب إجراء حوار بين جميع الأطراف.

وأشار شولتس خلال لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فى موسكو، إلى أهمية إجراء حوار فى ظل الوضع الحالى المرتبط بقضايا الأمن فى أوروبا، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف "من الجيد جدا أن تكون لدينا علاقات اقتصادية وثيقة، وكما قلتم إنها تتقدم للأمام. من الواضح بالطبع أن الوقت الحالى عندما يصبح الوضع معقدا فيما يتعلق بالأمن والسلام فى أوروبا، يتوجب علينا أن نتواصل، وأنا سعيد أن ذلك أصبح ممكنا".

ووصل شولتس إلى العاصمة الروسية موسكو، فى وقت سابق اليوم، بعد زيارة أجراها إلى أوكرانيا لبحث الأزمة الأوكرانية.

ويعد هذا اللقاء بين بوتين وشولتس، هو الأول منذ تولى الأخير منصبه خلفا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة روسيا بالتحضير لغزو للأراضى الأوكرانية، وهو ما نفته موسكو فى مناسبات عدة، معتبرة أن تلك الاتهامات هى حملة إعلامية تقودها واشنطن غرضها الاستفزاز وزيادة الحضور العسكرى لحلف الناتو قرب الحدود الروسية.