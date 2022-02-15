المركزى للإحصاء: تراجع معدل البطالة 0.1% خلال الربع الرابع لعام 2021

كتب: مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7.4٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7.5٪ فى الربع السابق من عام 2021 بانخفاض قدره 0.1٪ عن الربع السابق وبارتفاع قدره 0,2 % عن الربع المماثل من العام السابق.

وسجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل29.653 مليون فرد مقابل 29.380 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0,9٪، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,234 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,419 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,487مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,166 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك إلى إرتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 284 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (11) ألف متعطل مما ادي الي زيادة قوة العمل بمقدار (273) الف فرد.

وبلغ تقدير المتعطلين 2,200 مليون متعطل بنسبة 7,4٪ من إجمالي قوة العمل (1,280مليون ذكور ،920 ألف إناث) مقــابـل 2,211مليون متعطل فى الربع الثالث 2021 بإنخفاض قـدره (11) ألف متعطل بنسـبة 0,5٪، وبارتفاع قــدره 34 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1,6٪0

بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 5,2٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 5,9٪ في الربع السابق مقابل 5,1٪ في الربع المماثل من العام السابق .

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 17,8٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى ، بينما كان 15,3٪ في الربع السابق مقابل 16,8٪ في الربع المماثل من العام السابق .

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29سنة ) خلال الربع الحالى 64,3٪ مقابل 58,4٪ فى الربع السابق، وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة ) 64,3 ٪ من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

10,1 % لإجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 13,6٪ للذكور ، 5,2 ٪ للإناث) مقابل 10,6٪ فى الربع السابق ( الذكور 13,0%و الإناث 6,2٪)، و31,7% لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 31,0 ٪ للذكور ، 32,7 ٪ للإناث) مقابل 29,0٪ فى الربع السابق( الذكور 25,8٪ والإناث 34,8٪) .

22,5% لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 20,1% للذكور، 25,9٪ للإناث) مقابل 18,8٪ فى الربع السابق ( الذكور 17,2٪ و الإناث 21,6٪) ، و35,7% من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت ( 35,3٪ للذكور، 36,1٪ للإناث)خلال الربع الحالي مقابل 41,6٪ خلال الربع السابق حيث بلغت ( 44,0٪ للذكور ، 37,5 ٪ للإناث).

وبلغ معدل البطالة في الحضر 11,0٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 11,4٪ فـــي كل من الربــع الثالث من عام 2021 والربع المماثل من العام السابق، ومعدل البطالة في الريف يصل إلى 4,5٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4,4 ٪ فى الربع الثالث من عام2021 مقابل 4,0٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.