اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار أسوان

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:45 م
اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار أسوان جانب من الجولة التفقدية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى على المطارات برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني بجولة تفقدية بمطار أسوان الدولى، وذلك فى إطار سلسلة الجولات التفقدية التى تقوم بها اللجنة وفقًا لتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى من أجل متابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات المصرية.
 
بدأت اللجنة جولتها بتفقد صالتى السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومكتب الحجرالصحى وغرف العزل ومنطقة الكافتريات وسيور الحقائب، كما تم متابعة الإجراءات الاحترازية، وخاصة عمليات التعقيم التي تتم بشكل مستمر والمطبقة داخل صالتي السفر والوصول بالمطار وإجراءات تعقيم الحقائب والسيور والتأكد من تطبيق أعلى المعاييرالموصي بها من قبل منظمات الصحة والطيران الدولية.
 
كما تفقدت اللجنة غرفة الأرصاد الجوية وغرفة تحكم كاميرات المراقبة وبرج المراقبة وجميع الإجراءات الأمنية ومنظومة كاميرات المراقبة داخل وخارج المطار والبوابات الخارجية وساحة انتظار السيارات.
 
PHOTO-2022-02-15-16-04-07
 
PHOTO-2022-02-15-16-04-06
 
PHOTO-2022-02-15-16-04-05 (1)
 
PHOTO-2022-02-15-16-04-05
 
 

وزارة الطيران

لجنة التفتيش الأمنى

مطار أسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة