العراق: إصابة ضابط وثلاثة جنود جراء انفجار عبوة ناسفة فى ديالى شرقى البلاد

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر - لم تسمه - القول: إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية عسكرية في منطقة (الخلاوية) بناحية (قره تبة) التابعة لمحافظة ديالى، نجم عنها إصابة ضابط برتبة ملازم وثلاثة جنود آخرين".

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن - سابقا - عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من المحافظة ذاتها.