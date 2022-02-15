اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 08:39 ص
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الصحة تكشف خدمات مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 08:00 ص
الصحة تكشف خدمات مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت  وزارة الصحة والسكان عن التحاليل التى تقدمها مبادرة صحة الأم والجنين لمنع انتقال العدوى للجنين وحمايته من مخاطر الأمراض الوبائية .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التحاليل تشمل : تحليل السكر والضغط وتحليل الزهرى وتحليل فيروس الالتهاب الكبدى "ب" وتحليل فيروس نقص المناعة البشرى .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن العلاج يصرف بالمجان ومواعيد العمل فى المبادرة يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً.

أكدت وزارة الصحةوالسكان، أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين متوفرة فى مراكز الأمومة والطفولة والوحدات الصحية.


الصحة

صحة الأم والجنين

الأطفال

مراكز الامومة والطفولة

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