"الصحة الكويتية" توضح ملابسات الاعتداء على طبيبة بأحد المراكز الطبية

إيمان حنا

أصدرت وزارة الصحة الكويتي بيانا استنكرت فيه حادث الاعتداء على طبيبة في مركز الكويت للصحة النفسية، وأكدت الوزارة دعمها الكامل ومساندتها في كل الإجراءات التي تحفظ حقوق الممارسين الصحيين، إزاء مثل هذه التصرفات المستهجنة والمرفوضة. وفق بيان صحفى للوزارة.

كما جددت الوزارة تأكيد حرصها على حفظ وحماية كافة حقوق مقدمي الرعاية الصحية، مؤكدةً تواصلها مع الدكتورة، ومتابعتها لملابسات الواقعة، ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة المؤسفة، وذلك وفق قانون مزاولة المهنة الجديد رقم 70 لسنة 2020.

وفيما أعربت الوزارة عن خالص تقديرها لجهود مختلف الكوادر الصحية والفنية والإدارية، تجددت أيضا تأكيدها على أنها لن تدخر جهدا في توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لاداء رسالتهم السامية، على النحو المطلوب.