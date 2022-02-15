"الصحة العالمية": خطر "أوميكرون" لا يزال مرتفعا بشرق أوروبا

قال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا اليوم، الثلاثاء، إن خطر تفشي متحور "أوميكرون" لا يزال مرتفعا في شرق أوروبا. وأوضح كلوج أن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" قد زادت بما يفوق الضعف في أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا، وذلك حسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.

والجدير بالذكر، ووفقا للتقارير الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، وتصاريح سابقة لتيدروس، أنه يعد تطوير وإقرار عدة لقاحات في وقت قياسي انتصارًا علميًّا غير عادي يضع معيارًا جديدًا، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك شك في أن اللقاحات أنقذت أرواحًا لا حصر لها، وتساعد في قلب دفة الوباء، وتمنح الآن العديد من البلدان الثقة لتخفيف القيود.

وأضاف: لكن كما تعلمون، فإن هذا الانتصار العلمي قد شابه أوجه عدم مساواة واسعة في الوصول، يتم الآن تحصين أكثر من نصف سكان العالم بشكل كامل ومع ذلك، فإن 84% من سكان إفريقيا لم يتلقوا جرعة واحدة بعد، يرجع جزء كبير من هذا التفاوت إلى حقيقة أن إنتاج اللقاح عالميًا يتركز في عدد قليل من البلدان ذات الدخل المرتفع في الغالب، لذلك، فإن أحد الدروس الأكثر وضوحًا للوباء هو الحاجة الملحة لزيادة الإنتاج المحلي للقاحات، لاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.