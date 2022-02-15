الصحة العالمية: تصنيع لقاحات كورونا المحلية في العالم يساعد في إنهاء الوباء

كتبت أمل علام

قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له إن تعزيز القدرة على تصنيع اللقاحات المحلية في جميع أنحاء العالم، مع استكمالها بإعفاءات مؤقتة للملكية الفكرية لأدوات كورونا، سيساعد في إنهاء هذا الوباء والحفاظ على سلامتنا جميعًا.

وأضاف هناك 3 طلبات:

أولاً: لتطعيم العالم، نطلب من جميع البلدان دعم الهدف العالمي لمنظمة الصحة العالمية البالغ 70%.

ثانيًا: لإنقاذ الأرواح الآن، نطلب من جميع البلدان المساهمة بنصيبها العادلة في التمويل الكامل لمسرّع ACT ، خاصةً للاحتياجات العاجلة البالغة 16 مليار دولار أمريكي.

ثالثًا: نحتاج إلى دعم نماذج مثل مركز نقل تكنولوجيا الرنا المرسال في جنوب إفريقيا وشبكة المتحدثين حول العالم، لبناء القدرات للسيطرة على كورونا والأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها.