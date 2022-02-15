السفير الأمريكي: مصر مركز إقليمي مهم للطاقة فى إفريقيا والبحر المتوسط

كتب رباب فتحى

أكد السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين، أن مصر تعد مركزًا إقليميًا مهمًا للطاقة فى إفريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط ولديها سجل حافل من الريادة فى إنتاج الطاقة وتوزيعها وأمنها، فضلاً عن التكنولوجيا الخضراء.

وذكرت السفارة الأمريكية، فى بيان صحفى اليوم، الثلاثاء، أن مسئولين حكوميين أمريكيين وشركات طاقة أمريكية يشاركون فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجيبس 2022 فى القاهرة والمنعقد فى الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري.

ونقلت السفارة عن السفير كوهين قوله إن مشاركة بلاده فى مؤتمر ومعرض "إيجيبس" تؤكد على الدور المحورى الذى يلعبه قطاع الطاقة فى الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة ومصر "وهو دور أكثر أهمية فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون لتغير المناخ هذا العام.

وأضاف "تفخر حكومة الولايات المتحدة والقطاع الخاص بالعمل كشركاء فى هذا العمل الحيوى وبأن نرى عدد من الشركات الأمريكية توقع اتفاقيات لتقديم منتجات وخدمات أمريكية عالية الجودة للمشاريع المحلية".

وأوضحت السفارة أنه يمثل الحكومة الأمريكية فى هذا الحدث كل من السفير الأمريكى جوناثان كوهين، وكبير مسؤولى مكتب موارد الطاقة فى وزارة الخارجية الأمريكية هارى كاميان، ومدير شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا فى وزارة الطاقة الأمريكية لاندون ديرينتس.

وأشارت إلى أن السفير شهد مراسم التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين الشركات الأمريكية والحكومة المصرية خلال معرض إيجيبس 2022، بما فى ذلك اتفاقية الهندسة والتصميم لشركة بيكتل Bechtel للعمل فى مشروع مصفاة السويس البترولية فى مصر؛ ومبادرة يقودها تحالف يضم Bechtel وBaker Hughes وGeneral Electric لإزالة الكربون من منشآت النفط والغاز الموجودة فى جميع أنحاء مصر بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين اباتشى Apache مع وزارة البترول والثروة المعدنية لمساعدة الوزارة فى تدريب موظفى الإدارة الوسطى؛ ومذكرة تفاهم لشركة اسبن تيك AspenTech مع وزارة البترول لتقديم ورش عمل فنية ودورات تدريبية وبرامج إصدار الشهادات؛ ومذكرة تفاهم بين لجنة النفط والغاز فى غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مع وزارة البترول لتدريب موظفى الحكومة من الإدارة المتوسطة كجزء من برنامج التحديث الخاص بها.