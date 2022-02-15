اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتوجه إلى بروكسل اليوم للمشاركة بالقمة الأفريقية الأوروبية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:02 ص
الرئيس السيسى يتوجه إلى بروكسل اليوم للمشاركة بالقمة الأفريقية الأوروبية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة فى الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي".
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن القمة الأفريقية / الأوروبية تعقد هذا العام تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة"، أخذاً في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه، لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.
 

السيسى

الرئيس السيسي

بروكسل

عاجل

القمة الافريقية الاوروبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يوجه بتذليل أية عقبات تواجه أعمال شركة بريتيش بيتروليوم بمصر

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:16 م

بريتش بيتروليوم: الرئيس السيسى قاد مصر لتصبح نموذجا تنمويا ناجحا دوليا

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:22 م

الرئيس السيسى يبحث مع شركة "بي بي" أكبر منتجي النفط في مصر تطوير التعاون المشترك ويوجه بتذليل أية عقبات تواجه أعمالها.. "برنارد": الرئيس السيسى قاد مصر لتصبح نموذجًا تنمويًا واقتصاديًا ناجحًا إقليميًا ودوليًا

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:30 م

الرئيس السيسى: نتطلع لتعزيز أنشطة واستثمارات شركة أباتشي البترولية فى مصر

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:40 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة