الرئيس الروسى: نريد حل موضوع انضمام أوكرانيا للناتو اليوم وليس غدا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إن روسيا تريد حلا موضوع انضمام أوكرانيا للناتو اليوم وليس غدا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الروسى، أن المستشار الألماني أولاف شولتس لديه توجه لتعامل براغماتي ثنائي مع روسيا، موضحا أن الردود الغربية على مقترحاتنا لا تستجيب لمطالباتنا بخصوص ضمانات أمن روسيا.

وتابع فلاديمير بوتين: أكدنا للمستشار الألماني ضرورة عدم تعزيز أمن دول على حساب أمن الدول الأخرى، وتطرقنا إلى الأوضاع في أوكرانيا ولا شك أن كييف تتهرب من تنفيذ تعهداتها، مستطردا: نحن لا نريد الحرب لذلك طرحنا مبادرة الضمانات الأمنية.

وقال الرئيس الروسى: روسيا ترى في الردع العسكري لها من قبل الغرب تهديدا لأمنها، وبالطبع لا نريد حربا في أوروبا وهذا هو سبب قيامنا بتوجيه مقترحاتنا إلى واشنطن والناتو.

وأضاف الرئيس الروسى: روسيا ستواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا حتى بعد العام 2024، وردود الولايات المتحدة والناتو على مقترحات روسيا تضم نقاطا يمكن لموسكو مناقشتها، متابعا: علينا عمل ما في وسعنا لتسوية النزاع في دونباس على أساس اتفاقيات مينسك، وما يجري في دونباس حاليا نقيمه بأنه إبادة جماعية، وروسيا ستتصرف وفقا لخططها وذلك حسب التطورات على الأرض، وهذا لا يتوقف علينا وحدنا.

وقال الرئيس الروسى، إن الغالبية الساحقة من مواطنينا يؤيدون أهالي دونباس ويتعاطفون معهم.