الرئيس التونسى يقرر إنهاء مهام المكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء تكليف شكري الشنيتي من مهامه كمكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية.
وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان أن قرار إنهاء التكليف شمل إلغاء كل قرارات التسمية والتعيين التي تم اتخاذها من قبل.
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قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء تكليف شكري الشنيتي من مهامه كمكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية.
وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان أن قرار إنهاء التكليف شمل إلغاء كل قرارات التسمية والتعيين التي تم اتخاذها من قبل.
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