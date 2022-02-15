الرئيس التونسى يقرر إنهاء مهام المكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة

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قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء تكليف شكري الشنيتي من مهامه كمكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان أن قرار إنهاء التكليف شمل إلغاء كل قرارات التسمية والتعيين التي تم اتخاذها من قبل.