الخارجية الأمريكية: اتصال هاتفى بين بلينكن ونظيره الروسى حول أزمة أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن اتصال هاتفى جرى بين وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن ونظيره الروسي سيرجى لافروف حول الأزمة الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن هناك أكثر من 100 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا ولا بد من خفض التصعيد، مضيفا: بحثت مع بوتين "الضمانات الأمنية" ولكن لدينا قلق من تمركز القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

وأضاف شولتز، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضحت للرئيس الروسي خلال المحادثات أن الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا تمثل تهديدا، واصفا الخطوة الروسية بسحب عدد من قواتها بالأمر الإيجابي قائلا: " سحب روسيا لعدد من قواتها من حدود أوكرانيا أمر إيجابي للغاية".