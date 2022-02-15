اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الحزب الديمقراطى الكردستانى بالعراق يرشح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:33 ص
الحزب الديمقراطى الكردستانى بالعراق يرشح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد
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أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق ترشيحه عضو الحزب "ريبر أحمد" لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الحزب يرشح ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان حاليًا لمنصب رئيس جمهورية العراق، مضيفا أن "ذلك يأتي ‏بعد المستجدات السياسية والعوائق التي وضعت أمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية ‏ومن أجل استمرار الخطوات الدستورية في العملية السياسية العراقية.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قضت، أمس الأحد، بعدم ترشح المرشح السابق للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية في العراق، موضحة أن قرار إلغاء ترشحه يأتي لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم "فساد".


ريبر أحمد

العراق

انتخابات الرئاسة العراقية

الحزب الديمقراطى الكردستانى

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