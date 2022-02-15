الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر بشرية فى محافظة الضالع

عدن أ ش أ

أفشلت قوات الجيش اليمنى محاولتى تسلل الحوثيين على مواقعها شمال محافظة الضالع وكبدتها خسائر بشرية.

ونقلت قناة (اليمن) الفضائية عن مصدر عسكرى - لم تسمه اليوم الثلاثاء قوله - "إن قوات الجيش والمقاومة أفشلت محاولتى تسلل للحوثيين على مواقعه فى قطاعى صبيرة بالفاخر، ومعسكر الجب بحجر غربى مديرية قعطبة".

وأوضح أن قوات الجيش تعاملت مع الحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة وأوقعت عددا من القتلى والجرحى فى صفوف الحوثيين .. مؤكدا أن قوات الجيش حاصرت عناصر حوثية، بينما أجبرت مجاميع أخرى على الفرار تاركة جثث قتلاها خلفها.