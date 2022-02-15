اليوم السابع
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الجامعة العربية تؤكد أهمية الحوار الشامل بالسودان لنجاح المرحلة الانتقالية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:57 م
الجامعة العربية تؤكد أهمية الحوار الشامل بالسودان لنجاح المرحلة الانتقالية الجامعة العربية -أرشيفية
كتب : بيشوى رمزي

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أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن دعم الجامعة للجهود المبذولة لتسهيل عملية حوار وطني سوداني شامل تفضي إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وعقد انتخابات حرة ونزيهة بعد فترة انتقالية متفق عليها وتعديلات مقبولة للجميع على الوثيقة الدستورية. 

 

وجدد المصدر تأييد الجامعة العربية للمساعي الحميدة التى تبذلها حالياً بعثة الأمم المتحدة بالسودان لتسهيل هذا الحوار الوطني الشامل، ووقوف الجامعة العربية بقوة إلى جوار السودان من أجل معالجة تحديات المرحلة الحالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلم الأهلي والتنمية والديمقراطية.


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