الجامعة العربية: الأسبوع العربى للتنمية المستدامة فرصة ممتازة لتبادل الرؤى البناءة

بيشوى رمزى

اعتبرت وزير مفوص ندى العجيزى، مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، أن الأسبوع العربى للتنمية المستدامة كان بمثابة فرصة ممتازة لتبادل الرؤى البناءة وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والدروس المستفادة، وتقديم نماذج حقيقية للنجاح من خلال الاستفادة من أهداف التنمية المستدامة، فى تحفيز الانتقال نحو ازدهار ملموس من أجل الوصول لتحقيق الأجندة الطموحة فى هذا الإطار.

وأضافت العجيزى، فى ختام الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن الفعاليات شهدت العديد من الحوارات الجادة والمبدعة من أجل بناء السلام والازدهار والشراكات الفاعلة، مشيرة إلى إطلاق تقرير تمويل التنمية المستدامة فى مصر والمبادرة العربية للقضاء على الجوع، بالإضافة إلى المناقشات الثرية حول تمويل التنمية والتكنولوجيا وتغير المناخ، والتعافى الشامل ودور الإعلام والحوكمة وغيرها.

وأعربت العجيزى عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته للحدث، وللأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لإيمانه بأهمية نشر وترويج مفهوم التنمية المستدامة، كما تقدم بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد لدعمها المستمر لهذا الأسبوع منذ البداية وحتى لحظة النهاية.