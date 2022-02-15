"التموين" تطلق النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة.. استثمر"

‏ كتب مدحت وهبة - تصوير خالد كامل

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر"، وذلك للإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية علي مستوى المحافظات، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة فى مصر.

وافتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة..استثمر" بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد و اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الدقهلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.