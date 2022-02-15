"التعاون الدولى" تبدأ الإعداد للدورة الثلاثين من اللجنة المصرية الأردنية

كتب محمد أسعد

عقدت وزارة التعاون الدولي، أمس، بمقر الوزارة، الاجتماع التحضيرى للجنة المتابعة الوزارية المصرية الاردنية المشتركة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئى في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

حضر الاجتماع ممثلون، عن وزارات الخارجية والداخلية والنقل والصحة والتجارة والصناعة وهيئة الدواء من الجانب المصرى، وتضمن الوفد الأردنى ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين والصحة والنقل والجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء ووزارة العمل والزراعة.

خلال الاجتماع تم بحث واستعراض ما تم إنجازه من توصيات نص عليها محضر الدورة السابقة من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والتجارة والصناعة والاتصالات والزراعة وكذا الاتفاق على عقد العديد من اللجان القطاعية كالدواء والزراعة والجمارك فى الفترة المقبلة، كما تم التطرق لما سيتم طرحه من موضوعات على جدول اعمال الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة.

كانت أعمال أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، عقدت في الأردن العام الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث شهدا التوقيع على 7 وثائق للتعاون المشترك في العديد من المجالات من بينها الربط الكهربائي والموارد المائية والأثار.

وتعتبر اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، هى أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين، كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.