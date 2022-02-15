اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البنك الدولى يعتزم ضخ 400 مليون دولار لتونس كمرحلة أولى لتمويل الإصلاحات

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:30 م
البنك الدولى يعتزم ضخ 400 مليون دولار لتونس كمرحلة أولى لتمويل الإصلاحات البنك الدولى
تونس /أ ش أ/

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أكد نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن البنك الدولى سيقوم فى مرحلة أولى بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعى يضاف إليها مبالغ أخرى قادمة، مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير اللقاح والدعم الصحى الضرورى لتونس.

 

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة مجلس الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، يرافقه وفدٌ رفيع المستوى من البنك الدولى يتقدمهم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج.

 

وقال بلحاج -فى بيان لمجلس الوزراء التونسى اليوم الثلاثاء- إن البنك الدولى مستعد لتقديم كل التمويلات الضرورية التى تستحقها تونس لوضع الإصلاحات الاقتصادية، التى ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي.

 

وفى السياق، ثمّنت بودن وقوف البنك الدولى إلى جانب تونس وثقته العالية فى مؤسساتها واستعداد هذه المؤسسة المالية العريقة لتمويل الإصلاحات التى أطلقتها الحكومة، وخاصة ما يهم الجانب الاجتماعى ودعم الفئات الاجتماعية الضعيفة.

 

وبحثا بلحاج وبودن الوضع الاقتصادى الدقيق الذى تعيشه تونس، وتأثير تداعيات وباء "كورونا" على الاقتصاد الوطنى وأهمية وضع برامج طموحة للإنعاش الاقتصادى وإجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة التى يتطلّبها هذا الوضع.

 


البنك الدولى

400 مليون دولار

تونس

تمويل الإصلاحات الاجتماعية

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