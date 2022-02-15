الاتحاد الأوروبى يدين دعوة البرلمان الروسى لـ"بوتين" للاعتراف بجمهوريتى شرق أوكرانيا

كتب هناء أبو العز

دان الاتحاد الأوروبى "بشدة" مطالبة مجلس "الدوما" الروسى الرئيس فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، معتبرا هذا الاعتراف "انتهاكا صارخا لاتفاقات مينسك".

The EU strongly condemns the Russian State Duma’s decision to submit a call to President Putin to recognise the non-government controlled areas of Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine as independent entities. This recognition would be a clear violation of the Minsk agreements. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 15, 2022

الاتحاد الأوروبى يدين دعوة البرلمان الروسى الرئيس بوتين للاعتراف بجمهوريتى شرق أوكرانياالكرملين: لم تتخذ روسيا أى قرارات رسمية تخص الاعتراف بجمهوريتى دونباس، وجاء فى بيان صدر عن مفوض الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل: "يدين الاتحاد الأوروبى بشدة مطالبة مجلس الدوما الروسى الرئيس فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا".

وأضاف، بحسب "روسيا اليوم" : "هذا الاعتراف سيمثل "انتهاكا صارخا لاتفاقات مينسك".

وأيد مجلس الدوما اليوم بأغلبية الأصوات مسودة مطالبة الرئيس الروسى بالاعتراف باستقلال جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين جنوب شرقى أوكرانيا، وذلك بمبادرة رفعها الحزب الشيوعى الروسي.