الاتحاد الأوروبى يدين دعوة البرلمان الروسى لـ"بوتين" للاعتراف بجمهوريتى شرق أوكرانيا

دان الاتحاد الأوروبى "بشدة" مطالبة مجلس "الدوما" الروسى الرئيس فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، معتبرا هذا الاعتراف "انتهاكا صارخا لاتفاقات مينسك".

The EU strongly condemns the Russian State Duma’s decision to submit a call to President Putin to recognise the non-government controlled areas of Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine as independent entities. This recognition would be a clear violation of the Minsk agreements.