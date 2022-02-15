الإليزية: ماكرون وبايدن اتفقا على التحقق من صحة بدء الانسحاب الروسى من حدود أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا على التحقق من صحة بدء الانسحاب الروسي من حدود أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز.

وأضافت الرئاسة الفرنسية،، أن إيمانويل ماكرون وجو بايدن يريدان التحقق من صحة بدء الانسحاب الروسي من الحدود الأوكرانية.

وقبلها قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن اتصال هاتفى جرى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأزمة في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

من جانبه، دعا سيرجى لافروف نظيره الأمريكي أنتونى بلينكن في اتصال هاتفي إلى حوار عملي حول الأزمة الأوكرانية.

وفى وقت سابق، استعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجهود الدبلوماسية وجهود الردع الجارية ردًا على الحشد العسكري الروسي المستمر على حدود أوكرانيا.

جاء ذلك، حسبما نشر البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الالكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية ناقش خلالها الزعيمان تواصلاتهم الدبلوماسية الأخيرة مع أوكرانيا وروسيا.