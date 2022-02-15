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الإسكان: بداية الحجز الفعلي للوحدات المطروحة ضمن مبادة التمويل العقارى 15 و16 مارس

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:45 م
الإسكان: بداية الحجز الفعلي للوحدات المطروحة ضمن مبادة التمويل العقارى 15 و16 مارس مشروعات الإسكان
إبراهيم حسان

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قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن المتقدمين لحجز الوحدات المطروحة بمشروعات سكن مصر ضمن مبادرة التمويل العقاري ذات الفائدة الـ3% والـ8%، تشترط عدم استفادة المواطنين من مبادرات التمويل العقاري مسبقا.

 

أضاف خطاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على حجز وحدات مشروعات "سكن مصر ودار مصر وجنة"، المطروحة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متابعا: "الوحدات المطروحة متواجدة في 15 مدينة".

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه لا يتم توجيه المواطن إلى جهة التمويل سواء من البنوك أو غيره، إلا بعد انطباق الشروط على المتقدم، مردفا: "تاريخ بداية الحجز الفعلي 15 و 16 مارس لاختيار الوحدة السكنية، وعندما يتلقى المواطن رسالة بالحجز يتم توجه المواطن لجهة التمويل لدفع المقدمات".


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وزارة الاسكان

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