اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمن العراقى يعلن مقتل عنصرين من "داعش" بضربة جوية فى صلاح الدين

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:30 م
الأمن العراقى يعلن مقتل عنصرين من "داعش" بضربة جوية فى صلاح الدين غارة _ صورة أرشيفية
بغداد /أ ش أ/

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أعلن الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصرين من "داعش" بضربة جوية فى محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمنى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - أن المديرية العامة للاستخبارات والأمن بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تمكنت من رصد وكر للإرهابيين فى سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، وعملت على تزويد هذه المعلومات إلى القوات الجوية التى وجهت ضربة بواسطة طائرات F_16 العراقية".

وأضافت أن الضربة أسفرت عن مقتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية كانا داخل هذا الوكر.


الأمن العراقى

العرا ق

أخبار العراق

مقتل عنصرين من داعش

ضربة جوية

صلاح الدين

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