الأمم المتحدة: السرطان يصيب 400 ألف طفل ومراهق حول العالم سنويا

ريهام عبد الله

أحيت الأمم المتحدة، اليوم العالمى لسرطان الأطفال، مشيرة إلى أن عدد المصابين به كل عام، حوالى 400 ألف طفل ومراهق، وقالت عبر حسابها الرسمى بتويتر :"كل عام يصاب حوالي 400 ألف طفل ومراهق بالسرطان، يمكن علاج معظم أنواع سرطان الأطفال عن طريق الأدوية وغيرها من أنواع العلاج، بما في ذلك الجراحة والعلاج الإشعاعى".



الأمم المتحدة

والسرطان مرض قاتل لا تظهر عليه أى علامات إلا فى مراحل متأخرة، ووفقًا لأحدث المعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) فى مطلع فبراير الجارى، يعد السرطان سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تسبب في حوالي 10 ملايين حالة وفاة في عام 2020، أو ما يقرب من حالة وفاة واحدة من بين كل 6 وفيات، ولعل أكثر أنواع السرطانات شيوعًا هي سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم وسرطان البروستاتا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".