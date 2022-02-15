الأكاديمية الوطنية للتدريب: رؤيتنا ترتبط بأهداف التنمية المستدامة

كتب بيشوى رمزى

قالت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب، ان الرؤية التي تتبناها الاكاديمية تقوم الارتباط بأهداف التنمية المستدامة، عبر ثلاثة محاور وهي التدريب والاستشارات والاختبارات.

وأوضحت، خلال مشاركتها في جلسة حوارية في إطار الأسبوع العربي للتنمية المستدامة اليوم الثلاثاء، أن برامج الأكاديمية شملت تدريبا ميدانيا، يقوم على تأهيل التنفيذيين في الوزارات والهيئات والمحافظات، حيث تبقى مدة التدريب حوالي 14 شهرا منهم شهرين يكون فيهم التدريب عمليا عبر وضع المتدربين في أماكن عمل للاطلاع على كيفية الإدارة.

وأضافت أن التدريب يقوم على معايير المساواة بين الجنسين، وتوفير حياة أفضل عبر تأهيل المتدربين للحصول على فرص أفضل، موضحة أن التدريب اعتمد أسلوب تفاعلي مما ساهم في وصوله إلى رقعة جغرافية أوسع.

وأشارت إلى العديد من البرامج الرئاسية التي تهدف إلى تدريب الشباب، حيث شملت كافة القطاعات الشبابية في المجتمع، منها البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، وكذلك البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، موضحة أن هذه البرامج لا تقتصر على قاعات الدراسة وإنما تعتمد برنامجا يقوم على بنائهم ثقافيا وتنمية المواهب لديهم.